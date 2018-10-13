محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة صنعاء تدين جريمة العدوان في جبل رأس بالحديدة صنعاء - سبأ :

أدانت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية مجزرة طيران العدوان باستهداف حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل رأس بالحديدة وراح ضحيتها 37 شهيدا وجريحا.



واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، جريمة يندي لها جبين الإنسانية تأتي ضمن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا منذ نحو أربعة أعوام .



وحمل البيان المجتمع الدولي والدول العظمى وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية، مسئولية تمادي العدوان في استهداف الشعب اليمني والأطفال والنساء .



ودعا البيان الضمائر الحية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته والعمل على وضع حد لإيقاف جرائم العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كافة جرائم العدوان .. مؤكدا أن هذه المجازر لن تسقط بالتقادم.



كما دعا كافة القبائل الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة بالساحل الغربي وجبهات الحدود للرد على جرائم العدوان بحق أبناء اليمن .

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ