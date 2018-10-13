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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:56:41م
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  عربي ودولي
هبوط إضطراري لطائرة ركاب تابعة لشركة (لوفتهانزا) الألمانية بسبب دخان
[13/أكتوبر/2018]
برلين – سبأ :

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة (لوفتهانزا) الألمانية وهي في طريقها من مدينة ميونيخ إلى جنيف، اضطرارياً اليوم السبت في جنيف بسبب ظهور دخان في قمرة القيادة.

وقالت محطة البث السويسرية (ار تي اس) إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب وأفراد الطاقم.

ونقلت المحطة، عن ممثل الخدمة الصحفية في جنيف قوله، إنه جرى إجلاء الركاب من الطائرة البالغ عددهم 42 شخصا، بسرعة ودون أن يصاب أي منهم بأذى.

وأضاف: "شعر الموجودون في قمرة الطائرة، برائحة احتراق سلك كهربائي في حوالي التاسعة صباحا ًبالتوقيت المحلي عند اقتراب الطائرة من جنيف. وعلى الفور سمحت المراقبة الأرضية في المطار، للطائرة بالهبوط بسرعة وتم إجلاء الركاب من خلال مخارج الإجلاء في حالات الطوارئ.

سبأ
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