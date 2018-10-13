محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة حقوق الإنسان الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تحالف دول العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.





واستنكرت وزارة حقوق الإنساني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استهداف طيران العدوان لحافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة والتي راح ضحيتها 37 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال.



وحمل البيان المجتمعَ الدولي، وفي المِقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها خاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، المسئوليةَ الكاملةَ إزاء تصعيد دول تحالف العدوان وممارستها الإرهابية وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان بالساحل الغربي وكافة مناطق الحديدة .



وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها للأمم المتحدةَ ومجلس الأمن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتفعيلِ الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية وكذا احترامِ العلاقاتِ الدبلوماسية بين الدول وحماية الشعب اليمني من أي انتهاكات وإيقاف العدوان ورفع الحصار.



ودعت المجتمع الدولي بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ ومحايدةٍ وفقاً لأحكامِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ والمواثيقِ والاتفاقياتِ الدولية لحقوقِ الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلّ المجازرِ والجرائمِ التي ارتكبتها دولُ العُدوانِ وما تزالُ على مدارِ السّاعةِ في الحديدةِ والساحلِ الغربي بشكلٍ خاص وباقي المُحافظاتِ بصورة عامة.

سبـأ [13/أكتوبر/2018]سبـأ