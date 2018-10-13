محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين استهداف النازحين بجبل راس بالحديدة



أدانت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف نازحين بمديرية جبل راس بالحديدة، ما أدى إلى استشهاد وجرح 37 نازحا كحصيلة أولية.



وحملت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) السعودية والإمارات وتحالفهما مسئولية إرتكاب هذه الجريمة وسابقاتها .. مطالبة بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.



واعتبرت الهيئة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين في الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بصمتهما وتقاعسهما عن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.



وأكدت الهيئة أنّ استهداف تحالف العدوان للنازحين أصحبت عملية ممنهجة ومتكررة في جرائم حرب يندى لها الجبين .. مؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.



وطالبت المجتمع الدولي التحرك الجاد وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في كافة المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من العالم.



وناشد البيان المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولية إزاء جرائم العدوان .. داعيا الشعوب الحرة والضمائر الحية وأحرار العالم، التضامن مع مظلومية الشعب اليمني وإدانة جرائم العدوان ومجازره، وفضحها للرأي العام العالمي.

سبأ [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ