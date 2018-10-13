محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان في جبل راس بالحديدة صنعاء - سبأ:



أدان مجلس الشورى بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم باستهدافه حافلتين تقلان نازحين بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة وراح 37 شهيدا وجريحا من النازحين.



واستنكر مجلس الشورى في بيان صادر عنه إستمرار تحالف العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وآخرها شن غارات هستيرية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمزارع وخزانات المياه والطرق في التحيتا والدريهمي وجزيرة كمران بالحديدة وتدمير مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.



واعتبر القصف الممنهج لطيران دول العدوان على المنازل والطرقات والمنشآت الخدمية والبنية التحتية وتعمد استهداف النازحين وصمة عار في جبين الإنسانية وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم .



وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيداً من الصمود والثبات والاستبسال في مواجهة العدوان .. لافتا إلى أن الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان ويندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ الإنساني تعكس الوجه الحقيقي والحقد الدفين على الشعب اليمني.



وطالب مجلس الشورى دول العالم والأمم المتحدة ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمنظمات الدولية الاضطلاع بالدور المسئول في فضح هذه الجرائم للرأي العام العالمي وإصدار بيانات التنديد والشجب والإدانة.



وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وحرب اقتصادية والتدخل لإيقاف العدوان الذي أوغل في استباحة حرمة الدماء وفتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي.

سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ