محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة أنجيلا للتنمية تدشن توزيع مشروع الحقيبة المدرسية بمديرية معين



دشنت مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية بمديرية معين بأمانة العاصمة اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية.



تستهدف المرحلة الثانية من المشروع الذي تموله مجموعة الجيل الجديد، 200 طالبا وطالبة من الأسر النازحة وأبناء الشهداء بمدرستي المحضار وزنجبار في مديرية معين.



وفي التدشين أشارت رئيسة المؤسسة الدكتورة أنجيلا أبو أصبع إلى أهمية مشروع الحقيبة المدرسية الذي يستهدف في مرحلتيه الأولى والثانية 360 حقيبة مدرسية.



وأشارت إلى أن مشروع الحقيبة المدرسية استهدف في مرحلته الأولى طلاب مدرستي 26 سبتمبر وقيس بتوزيع 160 حقيبة مدرسية .. منوهة بدعم مجموعة الجيل الجديد وجهودها في دعم المشروع ورسم البسمة والفرحة للطلاب والطالبات.



فيما أثنت مديرة مدرسة المحضار للتعليم الأساسي شاكرة الأديب على جهود مؤسسة أنجيلا في تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية وتخفيف الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة .. مبينة أن المشروع يسهم في تشجيع الطلاب والطالبات على استمرارهم في العملية التعليمية .

سبأ [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ