محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بريمة يناقش سبل تشجيع المزارعين ومنحهم جائزة الشهيد الصماد ريمة - سبأ:

ناقش محافظ ريمة فارس الحباري اليوم مع مندوب مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب شادي الغباري، آلية منح المزارعين الأكثر زراعة للحبوب بالمحافظة جائزة الرئيس الشهيد الصماد.



وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة محمد عبده مراد إلى سبل تشجيع المزارعين لإنتاج كميات ذات جودة من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة للأمن الغذائي.



وأكد المحافظ الحباري أهمية تشجيع المزارعين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهود لرفع إنتاجية محاصيل الحبوب الغذائية على مستوى المديريات.. مبينا أن ريمة من المحافظات الأكثر زراعة لحبوب الذرة الشامية والرفيعة والشعير وغيرها من المحاصيل.



ودعا المزارعين الاهتمام بأراضيهم لزراعة المحاصيل التي تتناسب مع طبيعة الأرض .. لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الزراعة سيبذلان جهودهما لخدمة المزارعين عبر المنظمات المانحة .



فيما أوضح الغباري أن تدشين الجائزة بالمحافظة يأتي في إطار سعي المؤسسة لتحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية والبقوليات وصولا لتحقيق معدلات إيجابية من الأمن الغذائي.



وأشار إلى أنه سيتم تكريم خمسة مزارعين على مستوى كل مديرية حسب الآلية المتبعة بما يحقق أكبر إنتاجية لأي محصول زراعي أساسي.

سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ