عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرار أعضاء في مفوضية الانتخابات في المالديف



ذكرت التقارير في المالديف ان أربعة من أعضاء مفوضية الانتخابات فروا الى خارج البلاد وذلك قبل يوم من استماع المحكمة العليا إلى تشكيك الرئيس المهزوم عبد الله يمين في خسارته الانتخابية الشهر الماضي.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن عضوين في مفوضية الانتخابات طلبا عدم ذكر اسميهما إن أربعة من أعضاء المفوضية فروا من البلاد منهم ثلاثة توجهوا إلى كولومبو عاصمة سريلانكا، ليتبقى بذلك من أعضاء اللجنة عضو واحد.



واشار المصدران الى ان سبب فرار عضوي المفوضية كان "التهديدات“.



ونفى حزب يمين الاتهامات بتوجيه تهديدات قائلاً إن مسئولي الانتخابات غادروا بسبب حالة غضب عامة أثارها تسريب تسجيل صوتي عن تلاعب في الأصوات.



وكان يمين قد أقر بالهزيمة في انتخابات الشهر الماضي بعدما أظهر فرز رسمي للأصوات فوزاً مفاجئاً لزعيم المعارضة إبراهيم محمد صليح بفارق 16.8 في المائة.



وذكرت المفوضية أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 89.2 في المائة.



لكن محاميي يمين قالوا للمحكمة العليا يوم الأربعاء إن أنصار الرئيس المهزوم اشتكوا من تلاعب بالأصوات وتزوير في أوراق اقتراع.

سبأ [13/أكتوبر/2018] كولومبو – سبأ :سبأ