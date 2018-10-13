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وزير المياه والبيئة يناقش مع أوكسفام جوانب التعاون في مجال المياه
[13/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع بعثة منظمة أوكسفام برئاسة نائب المدير القطري للمنظمة الدكتور منيجي مانقودو، جوانب التنسيق والتعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال المياه والصرف الصحي .

وتطرق اللقاء إلى البرامج والأنشطة التي نفذتها أوكسفام خلال الفترة الماضية والتي ركزت على دعم العديد من المشاريع المتخصصة في مجال المياه والصرف الصحي.

واستعرض اللقاء أبرز المشاريع التي تضمنتها خطة المنظمة لعامي 2018-2019م ، والتأكيد بهذا الخصوص على أهمية دور الوزارة في تحديد الأولويات والتي على ضوئها تستند المنظمة في تنفيذ أنشطتها المقبلة بما يتلاءم مع خطط وبرامج وزارة المياه والبيئة.

واتفق الجانبان على مشاركة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بفريق من المهندسين للعمل إلى جانب منظمة أوكسفام في تنفيذ مشاريع مائية في المناطق الريفية.

وخلال اللقاء أشار وزير المياه والبيئة إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات في مساندة جهود وأنشطة الوزارة في تنفيذ المشاريع المائية وتغطية الاحتياجات من المشاريع بحسب الأولوية .

ولفت إلى أهمية التنسيق في تنفيذ المشاريع بين الوزارة والمنظمة تجنبا للازدواجية ولتحقيق العدالة في توزيع المشاريع لتشمل كافة المحافظات.

وأكد المهندس الوزير مساندة الوزارة لأنشطة وبرامج منظمة أوكسفام وتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة بما يمكنها من أداء مهامها على أكل وجه.

من جانبه أشاد نائب المدير القطري لمنظمة أوكسفام بتعاون وزارة المياه والبيئة مع أنشطة وبرامج المنظمة ..مؤكدا حرص المنظمة على التنسيق مع الوزارة والعمل على تنفيذ المشاريع بما ينسجم مع الأولويات التي تحددها الوزارة.

حضر اللقاء نائب وزير المياه عبدالله الهادي ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر ومدير عام وحدة الطوارئ طلال القدسي.

سبأ
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