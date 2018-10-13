محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة الأطفال تطالب بمحاكمة النظام السعودي على جرائمه بحق أطفال اليمن صنعاء - سبأ:



ثمنت حكومة الأطفال مطالبة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمحاكمة المسؤولين السعوديين عن جرائمهم بحق الأطفال اليمنيين.



واعتبرت حكومة الأطفال في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الموقف الأخير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من المواقف المشرفة والمنصفة لحق الأطفال اليمنيين ضحايا العدوان الغاشم.



وطالبت، الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجباتهما القانونية والإنسانية والعمل على محاكمة النظام السعودي عن كل جرائمه بحق الأطفال والكبار منذ بداية العدوان على اليمن.

سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ