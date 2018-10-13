محافظ تعز يتفقد سير أعمال ترميم الطرق والرصف [13/أكتوبر/2018] تعز - سبأ:

تفقد محافظ تعز أمين علي عبدالله البحر اليوم شوارع وأحياء تعز والحديقة العامة بالحوبان.



واطلع المحافظ البحر على سير الأعمال الجارية في ترميم الطرق وردم الحفريات ورصف مجاري السيول الواقعة بين مفرق الذكرة وجولة سوفتيل شرق تعز بتكلفة 250 مليون ريال بتمويل وزارة الأشغال العامة والطرق صندوق صيانة الطرق.



إلى ذلك اطلع محافظ تعز على الخدمات التي تقدمها الحديقة العامة وكذا حديقة الحيوان .. ووجه بتحسين الخدمات والتوسع في الحديقة والاهتمام بالحيوانات والطيور التي تزخر بها البيئة اليمنية.



وشدد المحافظ البحر على أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات.



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الأشغال المهندس فيصل مشعل.

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