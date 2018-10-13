محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي أعضاء حكومة الشباب





عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم اجتماعا موسعا مع أعضاء حكومة الشباب .



وفي الاجتماع نوه الوزير الكميم بحرص أعضاء حكومة الشباب على التعرف عن كثب على طبيعة أنشطة الوزارة والدور التنموي الرائد الذي تضطلع به في إدارة منظومة علاقات التعاون التي تربط اليمن بمجتمع المانحين.



وأطلع وزير التخطيط أعضاء حكومة الشباب على طبيعة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة للإسهام الفاعل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين جراء التداعيات الإنسانية التي فرضها العدوان على اليمن والتنسيق الأمثل مع المانحين.



واستمع الوزير الكميم إلى استفسارات من قبل أعضاء حكومة الشباب حول العديد من النقاط المتعلقة بأنشطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقطاعاتها المختلفة .. مبديا ترحيبه بمشاركة حكومة الشباب في دعم أنشطة الوزارة والمشاركة في الفعاليات التنموية المختلفة .



حضر الاجتماع وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعي خطط التنمية وبرمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر والدكتور القاسم عباس .

سبأ [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ