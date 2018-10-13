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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:20:53م
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  محلي
عضو المجلس السياسي الأعلى يؤكد أهمية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية
[13/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري أهمية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان والحصار وتعزيز الصمود في التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي خدمة لأجندات العدوان.

وأشار النصيري خلال ترأسه اجتماع موسع بمحافظة ذمار اليوم ضم المحافظ محمد حسين المقدشي ووكيل المحافظة محسن علي هارون وقيادات عدد من المكاتب التنفيذية، إلى أهمية تحصين الجبهة الداخلية وكشف زيف تحالف العدوان وأدواته والعمل على رفد الجبهات بالرجال والمال.

ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى إلى الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الشعب اليمني بسبب تلاعب العدوان بالورقة الإقتصادية لتحقيق ما عجز عنه خلال السنوات الماضية.. مؤكدا على أهمية تعزيز الصمود والثبات والعمل على تلبية تطلعات المجتمع وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشاد بجهود السلطة المحلية في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي سببها العدوان والحصار ودورها الملموس في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية.

ولفت النصيري إلى ما حققته حملة إزالة المخالفات والعشوائيات وتنظيم الباعة المتجولين من نجاح وكذا الجهود التي تبذل لتوفير الأسواق البديلة والذي عكس اهتمام قيادة المحافظة بهذا الجانب.

وأثنى على جهود مختلف المكاتب التنفيذية التي تعمل إلى جانب قيادة السلطة المحلية لتلبية تطلعات المجتمع والتخفيف من معاناته.

وكان المحافظ المقدشي قد رحب بعضو المجلس السياسي الأعلي مستعرضا الجهود التي بذلت في تنفيذ حملة إزالة المخالفات والعشوائيات وتنظيم الباعة المتجولين.

وأشار إلى ما تم تنفيذه من أسواق بديلة في كل من سوق 21 سبتمبر وسط المدينة والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي وكذا تجهيز سوق أمام بوابة المحافظة والذي بدأ باستقبال الباعة المتجولين بالإضافة إلى البدء في تجهيز سوق شمال المدينة والترتيبات لتجهيز أسواق إضافية في أكثر من موقع لضمان الحد من العشوائيات وتسهيل حركة السير .

وأكد محافظ ذمار على أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الحملة وإيجاد الأسواق الأضافية البديلة.

ولفت إلى الدور المعول على فرع هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني ومكتب الأوقاف وصندوق النظافة والتحسين في توفير وتجهيز الأسواق البديلة الإضافية.

حضر الاجتماع مدير مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي الهيصمي ومدير عام الوحدة الهندسية بديوان المحافظة عبدالقادر الديلمي ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد ونائب مدير مكتب الأوقاف جبر الوجيه ونائب مدير فرع هيئة المساحة محسن عبدالعزيز ونائب مدير مكتب الشؤون القانونية محمد لطف عبدالرزاق .

سبأ
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