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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:21:34م
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  عربي ودولي
مقتل 12 شخصاً في إنفجار دراجة نارية إستهدف مرشحة في شمال شرق أفغانستان
[13/أكتوبر/2018] كابول – سبأ:
قتل 12 شخصاً على الأقل واصيب 32 آخرين بجروح اليوم السبت في انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف أنصار مرشحة للانتخابات شمال شرق أفغانستان .

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية تخار محمد جواد هجري ان ضحايا التفجير كانوا من انصار المرشحة نظيفة يوسفيبك التي تقوم بحملة انتخابية.

بدوره المتحدث باسم الشرطة خليل أصير قال إن 13 شخصاً قتلوا، فيما لم تصب يوسفيبك في الهجوم.

وأوضح المتحدث ان "القنبلة كانت مزروعة في دراجة نارية وانفجرت وسط أنصار المرشحة في منطقة الرستاق".

وقتل تسعة مرشحين على الأقل للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
سبأ
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