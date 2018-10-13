تدشين حملة إزالة مخالفات الشوارع بأحياء مديرية السبعين بأمانة العاصمة [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

دشنت مديرية السبعين بأمانة العاصمة ومكتب الأشغال بالمديرية اليوم حملة إزالة مخلفات البناء بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.



حيث تم إزالة مخالفة توسعة بناء لمحطة بيع المشتقات النفطية بجولة المرور بشارع تعز، بحضور وكيل الأمانة المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير المديرية محمد ناجي وأمين محلي المديرية محمد الصادق.



كما تضمنت الحملة إزالة مخالفة توسعة بناء تابع للمحطة بامتداد ستة أمتار إلى شارع تعز الرئيسي، ما أدى إلى تسبب ازدحام حركة المرور بالشارع الرئيسي.



كما تم إغلاق إحدى قاعات الأفراح بشارع صفر لمخالفة مالكها لترخيص البناء الذي قطع بموجبة بناء مخازن فقط وليس قاعة للأفراح، كما تم إزالة عدد من المخالفات المشوهة والمعيقة للحركة المرورية بالأحياء بمديرية السبعين.



وأكد مدير المديرية ومدير مكتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي، استمرار الحملة في أحياء ومناطق وشوارع مديرية السبعين حتى إزالة جميع العشوائيات والمظاهر المشوهة ورفع المخلفات بما يكفل الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي.



وأشادا بدعم وجهود قيادة أمانة العاصمة في الإشراف والمتابعة لمهام ونشاط مديرية السبعين ومكاتبها لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحصار والعدوان.

سبأ