مؤسسة الشعب توزع حقيبة مدرسية على الطلاب النازحين في الحديدة [13/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات اليوم بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب النازحين من عدد من المديريات جراء العدوان.



وفي التدشين أشاد مدير مديرية المنصورية سعيد موسى حكمي بجهود مؤسستي الشعب ويمن ثبات للتخفيف من معاناة النازحين .



وأكد أن السلطة المحلية ومكتب التربية بالمديرية سيقدمان التسهيلات للمؤسستين لإنجاح المشروع الهادف دعم استمرار التعليم بصورة عامة ومساعدة أبناء النازحين بشكل خاص.



فيما أوضح مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب محمد الجعدي وممثل مؤسسة يمن ثبات فائز عمران أن المؤسستين تنفذان مشروع الحقيبة المدرسية ضمن المرحلة الرابعة من حملة دعم النازحين بالمحافظة.



وأشارا إلى أن مشروع الحقيبة المدرسية سيشمل توزيع ألف حقيبة مع مستلزماتها الدراسية للطلاب النازحين بمديريات المنصورية والسخنة وبيت الفقيه بهدف التخفيف من معاناة أسر النازحين وتشجيع الطلاب على العودة للمدرسة.



وبين الجعدي وعمران أن تدشين الحقيبة المدرسية للطلاب النازحين بمدارس سبأ وسمية وأسماء للبنات ومدرسة النصر للبنين بالمنصورية يأتي دعما لجهود دعم النازحين وتمكين أبنائهم من الإلتحاق بالمدارس.



حضر التدشين منسق الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بالمديرية مختار المداني وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة.



يذكر أن مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية ومؤسسة يمن ثبات دشنتا الأسبوع الماضي المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين بمحافظة الحديدة، والتي تتضمن تنفيذ حزمة من المشاريع للنازحين في مديريات السخنة والمنصورية وبيت الفقيه.

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