ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:21:34م
دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
كسر زحف للغزاة والمرتزقة قبالة علب بعسير
محافظ تعز يتفقد سير أعمال ترميم الطرق والرصف
وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي أعضاء حكومة الشباب
مصرع وجرح جنود سعوديين ومرتزقة بكسر زحف لهم بنجران
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين أمينا عاما لمجلس الوزراء
[13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (169) لسنة 2018م بتعيين الدكتور أحمد ناصر أحمد الظرافي أمينا عاما لمجلس الوزراء.
سبأ
المزيد من (محلي)
كسر زحف للغزاة والمرتزقة قبالة علب بعسير
محافظ تعز يتفقد سير أعمال ترميم الطرق والرصف
وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي أعضاء حكومة الشباب
مصرع وجرح جنود سعوديين ومرتزقة بكسر زحف لهم بنجران
تدشين حملة نظافة في الحوبان بتعز
عضو المجلس السياسي الأعلى يؤكد أهمية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الخدمة المدنية وعدد من قيادات وزارة الداخلية
تدشين حملة إزالة مخالفات الشوارع بأحياء مديرية السبعين بأمانة العاصمة
مؤسسة الشعب توزع حقيبة مدرسية على الطلاب النازحين في الحديدة
وقفة طلابية في شبام كوكبان بالمحويت تندد بجرائم العدوان
العدوان السعودي على اليمن
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
منظمات وجمعيات واتحادات تدين استهداف المنشآت الصحية
[12/أكتوبر/2018]
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by