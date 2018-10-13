وقفة طلابية في شبام كوكبان بالمحويت تندد بجرائم العدوان [13/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:

نظمت بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت وقفة طلابية بمجمع الزهراء تنديدا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالله القاسمي والمعلمين والمعلمات .. نددت طالبات المجمع بموقف الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إزاء تمادي العدوان في جرائمه وحربه الاقتصادية علي اليمن.



ورفعت الطالبات لافتات بمرور عامين علي مجزرة الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء واستنكارا لعدم تحريك ملف الجريمة ومحاكمة القتلة المجرمين.



وأشارت الوقفة الطلابية إلي أن إمعان قوي العدوان في سفك دماء الأطفال والنساء ستكون وبالا عليهم وأن الشعب اليمني سينتصر مهما تكالبت عليه المؤامرات والمخططات.

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