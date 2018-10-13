وصول قافلة من أبناء رازح إلى الساحل الغربي [13/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

وصلت إلى مدينة الحديدة اليوم قافلة دعم مقدمة من مديرية رازح بمحافظة صعدة لجبهة الساحل الغربي مساهمة في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.



وفي الاستقبال الذي شارك فيه عدد من المسئولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة .. أشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بجهود أبناء رازح بصعدة في دعم المرابطين في الساحل الغربي بالمال والرجال بما يعزز من صمودهم وبطولاتهم في مواجهة العدوان.



وقال " إن ميناء الحديدة يكتسب أهمية كبيرة للشعب اليمني كونه أصبح متنفس وحيد له ونافذة على العالم بالإضافة إلى دوره في توفير احتياجات اليمنيين من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ما يحتم على أبناء الشعب اليمني أن يهبوا للدفاع عنه من محاولات العدوان السيطرة عليه بهدف تركيع الشعب اليمني".



فيما أشار شيخ مديرية رازح حسن محمد ميسر إلى أن تسيير القافلة يأتي استجابة لدعوة قائد الثورة لدعم المرابطين من الجيش واللجان الشعبية بالساحل الغربي بالمال والرجال لصد وقوى العدوان ودحرهم من الحديدة.

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