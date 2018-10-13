السلطة المحلية بالحديدة تدين استهداف العدوان للنازحين بمديرية جبل راس [13/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر بحق المواطنين وأخرها جريمة استهداف حافلتين تقلان نازحين في سوق المصبرية بمديرية جبل راس بغارتين راح ضحيتها 37 شهيد وجريح.



وحملت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة مسؤولية استمرار المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



وأكد البيان حق الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه.. داعيا إلى رفد جبهات الساحل الغربي ومختلف الجبهات للرد على جرائم العدوان.



إلى ناشد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم المنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها والعمل على محاكمة قاتلي الأطفال والنساء.



وأكد قحيم أن جريمة استهداف النازحين اليوم في سوق المصبرية بمديرية جبل راس لن تمر دون عقاب وسيتم الثأر للنازحين طال الزمن أم قصر.

سبأ