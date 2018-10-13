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عضو السياسي الأعلى النصيري يشيد بإيجاد أسواق بديلة للباعة المتجولين بذمار(مكتمل)
[13/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:
أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر بن ناصر النصيري بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية بذمار في تنظيم الأسواق والتخفيف من الإزدحام المروري وتسهيل حركة السير للمركبات والمشاة.

كما أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى النصيري ومعه محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، خلال زيارتهما اليوم للأسواق البديلة للباعة المتجولين والبسطات والمواقع الإضافية الجاري تجهيزها بمدينة ذمار، بجهود إزالة المخالفات والعشوائيات من الشوارع العامة وإبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

وخلال زيارتهما التفقدية اطلع النصيري والمقدشي على مستوى إقبال الباعة المتجولين في سوق 21 سبتمبر وسط المدينة والأعمال الجارية لتقسيم السوق الجديد أمام مبنى المحافظة، كما زارا المواقع الجديدة شمال المدينة الجاري تجهيزها كأسواق بديلة ضمن خطة السلطة المحلية لتنظيم الباعة المتجولين.

كما قاما بجولة في الشوارع التي استكملت فيها حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات والاعتداءات على الأرصفة والشوارع العامة.

وخلال الزيارة التي رافقهما وكيل المحافظة محسن علي هارون .. أثنى النصيري على جهود قيادة المحافظة في توفير أسواق بديلة للباعة المتجولين في أكثر من موقع وبما يعكس الحرص على إنجاح الحملة وإيجاد بدائل تضمن عدم تأثر الباعة المتجولين وأصحاب البسطات بالإجراءات المتخذة.

ودعا النصيري إلى مساندة جهود قيادة المحافظة في تعزيز سلطة الدولة وتفعيل دور المؤسسات العامة والحفاظ على المخططات العامة.

وكان المحافظ المقدشي أكد حرص السلطة المحلية على إنجاح الحملة وإيجاد أسواق إضافية بديلة لضمان توفير مواقع بديلة للباعة المتجولين والبسطات التي كانت تعيق حركة سير المركبات والمشاة .. لافتا إلى أن الحملة حققت نجاحا كونها لم تستثن أحد وكان هدفها الأول والأخير المصلحة العامة.

وأكد أن توفير أسواق بديلة للباعة المتجولين يأتي ضمن أولويات قيادة المحافظة .. مبينا أن هذه الخطوة أقدمت عليها قيادة المحافظة بعد تهيئة الأسواق البديلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتم افتتاح أول الأسواق البديلة الأسبوع الماضي.

وثمن محافظ ذمار جهود المكاتب التنفيذية التي أسهمت في إنجاح الحملة وتوفير الأسواق البديلة.

رافقهما خلال الزيارة مدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي أحمد الهيصمي ومدير صندوق النظافة والتحسين المهندس محمد شرف عباد ومدير الوحدة الهندسية بديوان المحافظة المهندس عبدالقادر الديلمي ونائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد جبر الوجيه.
سبأ
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