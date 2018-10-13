تشييع جثمان الشهيد الملازم يحيى ناصر الجرموزي بصنعاء [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد الملازم يحيى ناصر محمد الجرموزي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ومواجهة جحافل العدوان والغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي.



وقد أقيمت لجثمان الشهيد مراسيم تشييع رسمية بحضور مدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبد العزيز صلاح ومدير دائرة الإمداد والتموين العميد الركن عبدالملك الدرة ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي الحرازي ومدير نادي ضباط القوات المسلحة العميد الركن عبدالحميد الجرموزي وعدد من القيادات والضباط وأهالي وأقارب الشهيد .



حيث قدم الجميع واجب العزاء والمؤاساة لأسرة الشهيد .. مشيدين ببطولاته وما سجله من ملاحم مع زملائه في مواجهة المعتدين حتى ارتقى إلى ربه شهيدا في ميادين العزة والكرامة.



وأكد المشيعون جاهزيتهم لرفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وقد ووري جثمان الشهيد الثرى بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء بأمانة العاصمة بمسقط رأسه بني جرموز بمديرية بني الحارث.



شارك في التشييع نائب دير دائرة الإمداد والتموين العميد الركن محمد حزام المقالح.



تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ