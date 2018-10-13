بدء شق عدد من الشوارع بصافية طامش بسنحان محافظة صنعاء [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

بدأ مكتبا الأشغال والطرق بمحافظة صنعاء ومديرية سنحان اليوم شق عدد من الشوارع بمنطقة صافية طامش بالمديرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



وأكد وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور بالمحافظة ناجي الأعوج حرص قيادة المحافظة على شق الشوارع بحسب المخططات العامة بما يسهم في تطوير المنطقة وتحسين مستوى الخدمات فيها بصورة منظمة.



وأشارا إلي أن أعمال الشق تتم تحت إشراف ومتابعة من محافظ صنعاء والذي يعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ العمل.



وأشاد المنتصر والاعوج بتعاون مشائخ واعيان ووجهاء وأبناء المنطقة وحرصهم على تسهيل أعمال الشق.. مثمنين جهود المهندسين والعمال والأجهزة الأمنية المبذولة في تنفيذ العمل.



فيما أشار مديرا مديرية سنحان احمد نهشل ومكتب الأشغال بالمديرية مدير المشروع المهندس صادق ذمران إلي أن أعمال الشق تشمل شق شوارع 60 و40 و30 و 30 بوحدة جوار رقم 296 بصافية طامش بطولي إجمالي أكثر ثلاثة كيلو متر والتي تربط المخطط العام بالشوارع الفرعية.



وأشاد نهشل وذمران بإهتمام قيادتي المحافظة ومكتب الأشغال ببدء أعمال الشق وتذليل الصعوبات.

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