دجوكوفيتش يتأهل لنهائي شنغهاي للتنس [13/أكتوبر/2018] بكين ـ سبأ:

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بفوزه على الألماني ألكسندر6-2 و6-1، اليوم السبت.



واحتاج دجوكوفيتش إلى 61 دقيقة فقط ليقصي زفيريف ويبلغ النهائي الـ46 له في دورات الألف نقطة، على أمل الفوز بلقبه الـ32 في هذه الدورات، والرابع في شنغهاي بالذات بعد أعوام 2012 و2013 و2015.



وواصل الصربي البالغ 31 عاما عودته إلى قمة مستواه بعد أن وضع خلفه إصابته، محققا فوزه السابع عشر تواليا، ليحافظ بالتالي على حظوظه في انتزاع صدارة اللاعبين المحترفين.



وسيلتقي ديوكوفيتش في النهائي مع فيدرر المصنف الأول أو الكرواتي بورنا تشوريتش.

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