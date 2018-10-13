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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:46:31م
دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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  رياضة
دجوكوفيتش يتأهل لنهائي شنغهاي للتنس
[13/أكتوبر/2018] بكين ـ سبأ:
تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بفوزه على الألماني ألكسندر6-2 و6-1، اليوم السبت.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 61 دقيقة فقط ليقصي زفيريف ويبلغ النهائي الـ46 له في دورات الألف نقطة، على أمل الفوز بلقبه الـ32 في هذه الدورات، والرابع في شنغهاي بالذات بعد أعوام 2012 و2013 و2015.

وواصل الصربي البالغ 31 عاما عودته إلى قمة مستواه بعد أن وضع خلفه إصابته، محققا فوزه السابع عشر تواليا، ليحافظ بالتالي على حظوظه في انتزاع صدارة اللاعبين المحترفين.

وسيلتقي ديوكوفيتش في النهائي مع فيدرر المصنف الأول أو الكرواتي بورنا تشوريتش.
سبأ
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