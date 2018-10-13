تفقد مشروع رصف وتأهيل شارع خولان جولة الحثيلي في مديرية السبعين [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

اطلع وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي اليوم على سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع الرصف الحجري وتأهيل شارع خولان ـ جولة الحثيلي في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.



وخلال التفقد أوضح الوكيل الحوثي أهمية المشروع الذي ينفذ على مساحة تسعة كيلو و500 متر مربع كونه من أهم الشوارع الرئيسية والمدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة صنعاء والذي ينفذ عبر الأمم المتحدة وأشراف صندوق صيانة الطرق وقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة .



ولفت إلى أن المشروع يشمل إعادة تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي من جولة الحثيلي حتى نهاية شارع خولان ,بالإضافة إلى سفلتة وردم الحفر والمستنقعات والأعمال الجانبية المصاحبة للمشروع.



واشار المهندس الحوثي إلى أنه سيتم رفع مخلفات الأتربة من السائلة الوسطية وزراعة الاشجار في الأرصفة والجزر الوسطية بطول ثلاثة متر .. مشيدا بمتابعة وزير الأشغال العامة والطرق وأمين العاصمة لهذا المشروع والمشاريع الاخرى وتوجيهاتهم بالحفاظ على المواصفات والمقاييس المعتمدة .



من جانبه أكد مستشار المشروع المهندس خالد الحضرمي أن نسبة الانجاز في المشروع بلغ نسبه 20 في المائة وستستمر نحو اربعة أشهر متواصلة .. مشيرا إلى البدء في تنفيذ أعمال الرصف الحجري للمناطق الذي فيها مجاري السيول إلى جانب أعمال الترميمات.







إلى ذلك تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي مشروع رصف منطقة باب اليمن شارع البريد إلى شارع خولان.



وأستمع الوكيل الحوثي من مهندس المشروع جميل الاصبحي إلى شرح حول أعمال المشروع التي يتم تنفيذها على مساحة 288 متربع طولي بالإضافة إلى نسبة الانجاز في المشروع والتي بلغت نحو 35 في المائة والأعمال الجانبية الاخرى.



وشدد الوكيل الحوثي على ضرورة التزام الجهة المنفذة للمشروع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة.

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