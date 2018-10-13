ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:47:55م
دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وقفة طلابية في شبام كوكبان بالمحويت تندد بجرائم العدوان
وصول قافلة من أبناء رازح إلى الساحل الغربي
السلطة المحلية بالحديدة تدين استهداف العدوان للنازحين بمديرية جبل راس
عضو السياسي الأعلى النصيري يشيد بإيجاد أسواق بديلة للباعة المتجولين بذمار(مكتمل)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد مشروع رصف وتأهيل شارع خولان جولة الحثيلي في مديرية السبعين
[13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي اليوم على سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع الرصف الحجري وتأهيل شارع خولان ـ جولة الحثيلي في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.

  وخلال التفقد أوضح الوكيل الحوثي أهمية المشروع الذي ينفذ على مساحة تسعة كيلو و500 متر مربع كونه من أهم الشوارع الرئيسية والمدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة صنعاء والذي ينفذ عبر الأمم المتحدة وأشراف صندوق صيانة الطرق وقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة .

  ولفت إلى أن المشروع يشمل إعادة تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي من جولة الحثيلي حتى نهاية شارع خولان ,بالإضافة إلى سفلتة وردم الحفر والمستنقعات والأعمال الجانبية المصاحبة للمشروع.

واشار المهندس الحوثي إلى أنه سيتم رفع مخلفات الأتربة  من السائلة الوسطية وزراعة الاشجار في الأرصفة والجزر الوسطية بطول ثلاثة متر .. مشيدا بمتابعة وزير الأشغال العامة والطرق وأمين العاصمة  لهذا المشروع والمشاريع الاخرى وتوجيهاتهم بالحفاظ على المواصفات والمقاييس المعتمدة .

من جانبه أكد مستشار المشروع المهندس خالد الحضرمي أن نسبة الانجاز في المشروع بلغ نسبه 20 في المائة وستستمر نحو اربعة أشهر متواصلة .. مشيرا إلى البدء في تنفيذ أعمال الرصف الحجري للمناطق الذي فيها مجاري السيول إلى جانب أعمال الترميمات.

 

إلى ذلك تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي مشروع رصف منطقة باب اليمن شارع البريد إلى شارع خولان.

وأستمع الوكيل الحوثي من مهندس المشروع جميل الاصبحي إلى شرح حول أعمال المشروع التي يتم تنفيذها على مساحة 288 متربع طولي بالإضافة إلى نسبة الانجاز في المشروع والتي بلغت نحو 35 في المائة والأعمال الجانبية الاخرى.

وشدد الوكيل الحوثي على ضرورة التزام الجهة المنفذة للمشروع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة طلابية في شبام كوكبان بالمحويت تندد بجرائم العدوان
وصول قافلة من أبناء رازح إلى الساحل الغربي
السلطة المحلية بالحديدة تدين استهداف العدوان للنازحين بمديرية جبل راس
عضو السياسي الأعلى النصيري يشيد بإيجاد أسواق بديلة للباعة المتجولين بذمار(مكتمل)
اجتماع برئاسة الجنيد لمناقشة آلية إعادة تشغيل محطات الكهرباء
تشييع جثمان الشهيد الملازم يحيى ناصر الجرموزي بصنعاء
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الإسباني بالعيد الوطني
بدء شق عدد من الشوارع بصافية طامش بسنحان محافظة صنعاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيسي محكمتي استئناف صعدة والمحويت
وقفة لقبائل البدي في المحويت تدين جرائم العدوان وحربه الاقتصادية

العدوان السعودي على اليمن
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
منظمات وجمعيات واتحادات تدين استهداف المنشآت الصحية
[12/أكتوبر/2018]
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by