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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:46:31م
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مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
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  اقتصاد
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
[13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تمديد فترة ترسيم السيارات جاء بموجب قرار وزير المالية رقم 403 لسنة 2018م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2018م بشأن تمديد فترة الترسيم.

وأشار البيان إلي أن مرحلة التمديد لترسيم السيارات ستستمر حتى 31 ديسمبر 2018 في كل من مكاتب الجمارك والرقابة وجمرك ميناء الحديدة.

وبينت مصلحة الجمارك أن فترة التخفيضات سارية بموجب أحكام هذا القرار على السيارات الداخلة تحت نظام التربتيك (دفاتر المرور الدولية ) خلال العام 2017-2018 شريطة تواجدها داخل البلاد ولا تسري التخفيضات على السيارات الداخلة البلاد قبل ذلك التاريخ.
سبأ
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