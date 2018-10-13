رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيسي محكمتي استئناف صعدة والمحويت [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة القاضي علي محمد المرصد، وعدد من رؤساء المحاكم الابتدائية الذين تم تعيينهم مؤخرا بالمحافظة، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبدالله الشرعي.



وتم خلال اللقاء التأكيد على إنجاز قضايا المواطنين المنظورة أمام المحاكم وسرعة البت فيها.



وشدد رئيس المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرارية عقد الجلسات بشكل متقارب حتى يسهل الفصل في كافة القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم وخاصة القضايا التي على ذمتها مساجين.



وقال" نأمل منكم خيرا في إرساء مبدأ العدالة وسرعة حل قضايا المواطنين كون اختياركم تم على أساس أنكم من خيرة وأكفأ القضاة العاملين في الميدان".



كما التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت القاضي محمد حسين المتوكل.



تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بمعالجة كافة الإشكاليات والعوائق التي تواجه قضاة المحاكم لما من شأنه تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وسرعة إنجاز قضايا المواطنين.



وأكد رئيس المجلس على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل الاستعجال في حل قضايا المواطنين والفصل فيها.

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