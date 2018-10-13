الصين تتعهد بتجنب استخدام العملة كسلاح تجاري [13/أكتوبر/2018] بكين – سبأ:

تعهد محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ بالإبقاء على قيمة اليوان "مستقرة إلى حد كبير"، في علامة على أن بكين ربما تسعى للحيلولة دون تفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة ليشمل حرب عملات.



وقال يي في تصريحات له اليوم "ستواصل الصين السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد سعر صرف اليوان... لن نعمد إلى خفض العملة لتعزيز القدرة التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الخلافات التجارية".



ويتماشى تصريح محافظ المركزي الصيني مع التعهدات الخاصة بالعملة التي شملها البيان الختامي الصادر من الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي اليوم السبت بتكثيف الحوار حول التجارة، في الوقت الذي ينذر فيه تصاعد الخلافات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض بالتأثير سلبا على النمو العالمي.



وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي،أن الدول الأعضاء اتفقت أيضا على مناقشة سبل تحسين منظمة التجارة العالمية كي يتسنى لها حل النزاعات التجارية بشكل أفضل.



وأضافت "سنحجم عن تخفيضات العملة لتعزيز القدرة التنافسية، ولن نستهدف أسعار صرفنا لأغراض المنافسة".



وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في تصريح لها الخميس الماضي الدول من خوض حروب عملات وتجارة من شأنها أن تضر النمو العالمي، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي تورد السلع الأولية.

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