وقفة لقبائل البدي في المحويت تدين جرائم العدوان وحربه الاقتصادية [13/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:

نظمت قبائل البدي في مديرية الرجم محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية لإدانة جرائم العدوان وحربه الاقتصادية علي الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي شارك فيها المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ومدير المديرية وممثلي السلطة المحلية ..أكد المشاركون أن جرائم قوي العدوان لن تثنيهم عن مواصلة الصمود ورفد الجبهات والتصدي لمخططاته حتى تحقيق النصر.



وأشادوا بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في جبهات الكرامة..مؤكدين أن عزة اليمنيين في التحرك نحو ميادين الدفاع عن الوطن.



وحثت الوقفة في بيان صادر عنها كافة قبائل اليمن إلي تكثيف الجهود لدعم المرابطين لتطهير الوطن من قوي الغزو والاحتلال.

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