تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بعدد من مدارس أمانة العاصمة [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

دشن مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس الخنساء والصباح والطبري بمديريتي صنعاء القديمة وشعوب بتمويل من مجموعة الجيل الجديد.



يستهدف المشروع في إطار خطة توزيع الحقائب المدرسية التي تقدمها مجموعة الجيل الجديد 15 ألف طالب وطالبة من مختلف مدراس مديريات أمانة العاصمة.



وفي التدشين أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفيق، بجهود مجموعة الجيل الجديد ودورها في دعم استمرار العملية التعليمة بمدارس أمانة العاصمة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان .



وأكد الرفيق أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والمنظمات والمؤسسات المختلفة لإنجاح العملية التعليمة.. مشيداً بصمود الكادر التربوي بمدارس الأمانة .



فيما ثمن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح، دور مجموعة الجيل الجديد وكافة الجهود الرسمية والمجتمعية في دعم التعليم واستمراره رغم كل التحديات والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .



من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمجموعة الجيل الجديد محمد الأنسي، على أن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس أمانة العاصمة يأتي ضمن خطط الجيل الجديد في دعم التعليم بالعاصمة ومساندة جهود مكتب التربية في هذا الجانب .. منوها بدور مكتب التربية في عملية التوزيع .



بدورهم أكد مدير الانشطة المدرسية بالأمانة عبدالكريم الضحاك ومديرا المنطقتين التعليميتين بشعوب عصام العابد وبصنعاء القديمة عباس هواش، ضرورة استمرار مثل هذه المشاريع والتي تخدم وتشجع الطلاب والطالبات على الاستمرار في التعلم.



ودعوا جميع رجال الأعمال والمؤسسات وكافة المنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى مساندة جهود وزارة التربية لدعم استمرار العملية التعليمية بمدارس مديريات أمانة العاصمة، وتشجيع الطلاب على مواصلة تعليمهم.

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