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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:47:55م
دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مصلحة الجمارك تعلن تمديد فترة ترسيم السيارات والآليات
أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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العدوان السعودي على اليمن
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف نازحي الحديدة إلى 37 شهيدا وجريحا.. مسبق
[13/أكتوبر/2018]
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
منظمات وجمعيات واتحادات تدين استهداف المنشآت الصحية
[12/أكتوبر/2018]
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
[12/أكتوبر/2018]
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