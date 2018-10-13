مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب، القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وأعرب عن التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح على درب الثورة.



وأشار مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة تأتي والشعب اليمني يتصدى للسنة الرابعة على التوالي لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية بعزيمة لا تلين من قبل كل أبناء الشعب اليمني بإرادة وتصميم على دحر العدوان كما تم دحره في ثورة أكتوبر رغم جسامة العدوان وهمجيته وشراسته .



وأكد نواب الشعب أن الأعمال الإجرامية التي تمارسها دول العدوان ضد الشعب اليمني لن تثني أحرار اليمن عن مواصلة النضال والكفاح الوطني المشروع حتى تحرير التراب الوطني وتحقيق النصر المؤزر.



إلى ذلك ناقش مجلس النواب عدد من المواضيع العامة المتصلة بالمهام التشريعية والرقابية واتخذ إزاءها الإجراءات المناسبة.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله وعدد من المسئولين المختصين بوزارة الخارجية

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