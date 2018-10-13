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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:47:55م
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  محلي
اجتماع بصعدة يناقش خطة الاستجابة الطارئة للمحافظة للعام 2019م
[13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناقشت لجنة إعداد المصفوفة التنموية الطارئة لمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض خطة الاستجابة الطارئة للمحافظة للعام 2019م.

  وتطرق الاجتماع إلى اهمية أن تشمل المصفوفة  مشروع الجامعة و مشاريع الطرق والتعليم والصحة والكهرباء والمياه والسدود والحواجز المائية لمختلف مديريات ومناطق المحافظة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير نائب رئيس فرع الهيئة الوطنية لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية  بالمحافظة حميد مهمل عن مهام وأنشطة الفرع والدور الذي قدم خلال فترة عمل الهيئة في المحافظة في ظل استمرار العدوان.

وأكد الاجتماع ضرورة دعم احتياج مكتب التربية والتعليم والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بدفع رواتب المعلمين.

  وفي الاجتماع أشار المحافظ إلى أهمية شمولية المصفوفة جميع احتياجات المحافظة في كافة المشاريع. مؤكدا على ضرورة الخروج بمصفوفة موحدة للاحتياجات الطارئة ورفعا لقيادة المحافظة  خلال اليومين القادمين.

ولفت المحافظ إلى أهمية أن تحدد المكاتب الخدمية الاحتياجات الضرورية وتوحيد المهام والاختصاصات بين المكاتب التي تتشابه في تنفيذ مهماتها.
سبأ
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