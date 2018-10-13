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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:50:28م
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موناكو الفرنسي يعين هنري مدربا جديدا
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  رياضة
موناكو الفرنسي يعين هنري مدربا جديدا
[13/أكتوبر/2018] موسكو – سبأ:
أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين تييري هنري، مديرا فنيا لفريق كرة القدم الأول، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال موناكو في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، اليوم السبت "تم تعيين تييري هنري، مدربا للفريق، لثلاث مواسم قادمة، حتى عام 2021".

وسيبدأ هنري العمل في النادي، يوم الاثنين المقبل، وسينضم إليه كل من جواو كارلوس فالادو، مدرب بنفيكا تحت 23 عاما، وباتريك كوامي أمبادو، الذي كان يعمل في أكاديمية أرسنال.

وبدأ هنري مسيرته مع موناكو عام 1994 وبقي في صفوفه حتى 1999، وأحرز معه لقب الدوري المحلي عام 1997، ومضى بعدها ليستمتع بمسيرة مذهلة على مستوى الأندية مع ارسنال وبرشلونة.
سبأ
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