مناقشة جهود مؤسسة المياه بذمار في تشغيل الآبار بالطاقة البديلة [13/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بذمار برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري ومحافظ ذمار محمد حسين المقدشي، جهود المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة في تلبية احتياجات المواطنين من المياه.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون إلى الجوانب المتعلقة بتشغيل الآبار بالطاقة البديلة.



وفي الاجتماع أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى النصيري بجهود قيادة المحافظة في توفير الخدمات الأساسية ومنها المياه للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار .



وأكد دعم المجلس السياسي الأعلى لجهود السلطة المحلية في تلبية الاحتياجات وتوفير الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.



من جانبه أكد محافظ ذمار أهمية مضاعفة الجهود لتشغيل الآبار بالطاقة البديلة ومتابعة تنفيذ مشروع إنشاء المحطة المركزية بالطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه في الحقل الشرقي لمدينة ذمار وبما يسهم في التقليل من استهلاك مادة الديزل وتغطية احتياجات المواطنين من المياه.



وأشار إلى أهمية تحسين الخدمة وتغطية احتياج المواطنين من المياه وتنظيم عملية التوزيع على كافة أحياء المدينة وإجراء الصيانة الدورية لشبكات المياه وزيادة ساعات الضخ.



وأشاد بجهود منظمة اليونيسيف في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في عدد من القطاعات.



بدوره استعرض مدير المؤسسة المحلية للمياه المهندس طه الهندي جهود المؤسسة في تنفيذ المشاريع وإعادة تأهيل عدد من شبكات المياه والصرف الصحي وتشغيل عدد من الآبار بالطاقة بالبديلة.



وأشار إلى أن المؤسسة تسلمت الدراسة الخاصة بمشروع تشغيل المحطة المركزية بالطاقة الشمسية من اللجنة الاستشارية للمشروع.. لافتا إلى أن المؤسسة بصدد تشغيل عشر آبار في المدينة بالطاقة الشمسية يليها البدء في تنفيذ مشروع المحطة المركزية .



فيما أوضح مدير إدارة المشاريع المهندس محمد الحبسي أن مشروع تشغيل المحطة المركزية بالطاقة البديلة الذي سيتم تنفيذه بتكلفة 671 الف دولار بتمويل منظمة اليونيسيف سيسهم في تغطية 70 بالمائة من احتياجات مدينة ذمار من المياه.



حضر الاجتماع مدير مكتب المالية عبدالله علي الثلايا ومدير مكتب الزراعة هلال الجشاري ومدير فرع الهيئة العامة للبيئة محمد الكحلاني والمدير الفني بالمؤسسة سليم العمري ومدراء الإدارات بالمؤسسة.

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