بدء برنامج تدريبي للأخصائيين الاجتماعيين ولجان الحماية [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

بدأ بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لممثلي لجان الحماية المجتمعية حول الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة للأطفال المستضعفين، والخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة ودليل الإجراءات المعيارية الموحدة لإدارة الحالة للأطفال المستضعفين.



يستهدف البرنامج الذي تنظمه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة "اليونيسف " تدريب 95 متدربا ومتدربة من الأخصائيين الاجتماعيين ولجان الحماية في مديريات محافظة ريمة.



وفي الافتتاح أكد وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي على ضرورة تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والعمل الاجتماعي بشكل عام في محافظة ريمة ليقوموا بأدوارهم في خدمة المجتمع والاستجابة للحالات الطارئة .



من جانبه حث وكيل محافظة ريمة لشئون الخدمات والتنمية عبد الله الضبيبي، المشاركين على الاستفادة من البرنامج التدريبي لتقديم خدمة الحماية المجتمعية للأطفال والمتضررين من العدوان.



بدوره أكد مسئول برامج حماية الطفل في منظمة اليونيسيف عبد الله الخميسي أهمية استمرار التعاون بين وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم في مجال حماية الأطفال المستضعفين.. مبينا أن هذا النشاط يمثل نواة لحماية الأطفال بريمة.



فيما استعرض مدير مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة ريمة عبد الله علي، أهداف البرنامج الذي يتضمن دورتين وأهميته في التأسيس لحماية الأطفال في مديريات محافظة ريمة.



حضر الافتتاح مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عادل دبوان الشرعبي.

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