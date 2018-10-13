ذمار: اجتماع يناقش الترتيبات الجارية لمشروع تسوير وإعادة تأهيل مقلب النفايات [13/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بذمار الترتيبات الجارية لتنفيذ مشروع تسوير واعادة تأهيل مقلب المخلفات بمدينة ذمار بتمويل من منظمة اليونيسف.



وفي الاجتماع الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر بن ناصر النصيري أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية تعزيز قيم الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع خاصة المشاريع الممولة من المنظمات الإنسانية وبما يسهم في تعزيز الثقة بين السلطة المحلية والمنظمات المانحة ويلبي تطلعات المجتمع ويخفف من معاناته والإسهام الفاعل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.



وأشار إلى أهمية الاستغلال الفاعل للدعم المقدم من المنظمات وإنجاح المشاريع الممولة من المنظمات وتشديد إجراءات الرقابة على التنفيذ وفق المواصفات المقرة وبما لا يدع مجال للتلاعب بالأموال المخصصة للمشاريع الطارئة التي تحتاجها المحافظة.



وأكد على أهمية الإلتزام بقانون المناقصات والمزايدات والسير وفق الإجراءات القانونية التي تضمن نجاح المشاريع.



وأشاد المحافظ المقدشي بجهود منظمة اليونسيف في تلبية الإحتياجات الإنسانية ومساندة السلطة المحلية في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.



ووجه المحافظ المقدشي بتفعيل دور ومهام لجنة المناقصات بالمحافظة وكلف لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة إجراءات تنفيذ المشاريع الممولة من قبل للمنظمات المانحة.



كما وجه بإعادة اعلان المناقصة الخاصة بتسوير وإعادة تأهيل مقلب المخلفات بالمحافظة لضمان إتاحة المجال للمتنافسين وبما يسهم في تعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع.



وكان عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري ومحافظ ذمار استمعا من مديري عموم المكاتب الخدمية الى شرح عن إجراءات تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الإنسانية.



حضر الاجتماع مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي طه الهندي ومدير مكتب المالية عبدالله الثلاياء ومدير فرع هيئة حماية البيئة محمد الكحلاني ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد عباد ومدير مكتب الزراعة هلال الجشاري و مدير عام الوحدة الهندسية عبدالقادر الديلمي ونائب مدير مكتب الشؤون القانونية محمد لطفي عبدالرزاق وعدد من المختصين.

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