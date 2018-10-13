مقتل11 طفلا جراء السيول في إندونيسيا [13/أكتوبر/2018] جاكرتا – سبأ:

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم أن السيول قتلت 11 طفلا على الأقل في مدرسة إسلامية بإقليم سومطرة الشمالية وإن رجال الإنقاذ يبحثون عن تلميذ آخر مفقود.



وانهمرت السيول على منطقة مانديلينج ناتال في سومطرة الشمالية امس الجمعة بعد أن دمرت أمطار غزيرة أكثر من 20 منزلا.



ونقلت وكالة أنباء(رويترز) عن قائد الشرطة في مانديلينج ناتال إرسان سينوحاجي إن السلطات تتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون محتملون.



وتابع سينوحاجي "يبحث رئيس الحي مع الأسر المحلية إن كان هناك أشخاص مفقودون... لأن السيول جرفت 12 منزلا وأصابت ثمانية منازل بأضرار شديدة".



وأشار إلى أن 29 طالبا كانوا في فصل في المدرسة بقرية موارا سالادي عندما انهمرت السيول على المدرسة الساعة الرابعة والربع بالتوقيت المحلي مساء أمس الجمعة.

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