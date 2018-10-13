وزير الأشغال يتفقد مؤسسة الطرق والورشة المركزية بأمانة العاصمة [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم على سير الأداء بالمؤسسة العامة للطرق والجسور.



واستمع وزير الأشغال من المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين إلى شرح عن سير تنفيذ المهام المناطة بالمؤسسة وأقسامها المختلفة والصعوبات التي تعترض عملها.



وأكد الوزير مطلق ضرورة تعزيز مستوى الأداء ورفع الجاهزية في المؤسسة وفروعها وتنفيذ المهام بمسؤولية.



إلى ذلك تفقد وزير الأشغال العامة والطرق ومعه المدير التنفيذي لمؤسسة الطرق ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس وليد راصع ومدير مكتب الأشغال بأمانة العاصمة المهندس عبدالسلام الجرادي الورشة المركزية التابعة لمكتب الأشغال بالأمانة.



ووجه الوزير مطلق مكتب الأشغال برفع تقرير لإصلاح المعدات والآليات التابعة له للاستفادة منها في أعمال النظافة ورفع المخلفات والترميمات في أمانة العاصمة.



كما وجه صندوق صيانة الطرق بتخصيص مبلغ طارئ لمواجه هذه الأعمال بالاشتراك مع الورشة التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور.



وأكد الوزير مطلق حرص وزارة الأشغال العامة والطرق على المساهمة في إظهار العاصمة بالمظهر اللائق والمشرف كعاصمة لكل اليمنيين.

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