وزير الأشغال وأمين العاصمة يتفقدان سير تنفيذ مشروع صيانة شارع تعز [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، على سير تنفيذ مشروع صيانة شارع تعز في أمانة العاصمة.



وتفقد وزير الأشغال وأمين العاصمة سير أعمال الصيانة ابتداء من باب اليمن وحتى جولة دار سلم بطول ثمانية كيلومترات بتكلفة 555 الف دولار بتمويل من البنك الدولي.



وحث وزير الأشغال مقاول المشروع والجهة المشرفة ممثلة بصندوق صيانة الطرق- وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا، على الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان ديمومة المشروع.



وشدد الوزير مطلق على ضرورة استكمال المشروع في المدة الزمنية المحددة.



فيما أشار أمين العاصمة إلى أهمية المشروع لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة المرور على امتداد شارع تعز.



وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأشغال في التنسيق مع الجهات المانحة لترميم وصيانة شوارع أمانة العاصمة.



إلى ذلك تفقد وزير الأشغال العامة والطرق وأمين العاصمة، سير أعمال الرصف الحجري في أحياء القادسية, النزيلي وعسلان بمديرية السبعين .



واستمع الوزير مطلق وأمين العاصمة عُباد من وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس وليد راصع والوكيل المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي إلى شرح عن المشروع وما تم إنجازه.



ووجه وزير الأشغال وأمين العاصمة بإيقاف عدد من المهندسين المشرفين على بعض أعمال المقاولات لعدم التزامهم بالمواصفات والمقاييس الفنية المحددة.



وشدد مطلق وعباد على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والمواد المستخدمة والتزام الجهات المنفذة بالمواصفات المعتمدة في عقود المشاريع.



وأكدا حرص وزارة الأشغال وأمانة العاصمة على الرقابة والإشراف المباشر على كافة المشاريع الخدمية في مجال صيانة وتأهيل ورصف الشوارع الرئيسية والأحياء وبما يضمن دقة وجودة المشاريع المنفذة.



رافقهما كبير المهندسين رئيس لجنة الطوارئ بصندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد ومدير مكتب الأشغال بأمانة العاصمة المهندس عبدالسلام الجرادي.

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