مؤسسة تطوير للتنمية: استهداف العدوان للمنشآت الصحية جريمة حرب [13/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

أدانت مؤسسة تطوير للتنمية والاستجابة الإنسانية استهداف تحالف العدوان لمستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة الحديدة.



وأكدت مؤسسة تطوير للتنمية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان للمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف في الحديدة جريمة حرب وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وطالبت المنظمات المحلية والدولية وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصائر جائر.



ودعت مؤسسة تطوير، المنظمات الدولية العمل على إيقاف العدوان على اليمن الذي تسبب في حدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم.

سبأ