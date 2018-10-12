15 شهيد إثر استهداف طيران العدوان نازحين في جبل راس بالحديدة [13/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

استشهد 15 مواطنا اليوم إثر غارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفتا نازحين بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين حافلتين تقلا أسر نازحة في الطريق العام بمنطقة المصبرية بمديرية جبل راس ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا في حصيلة أولية.



وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف النازحين وارتكاب الجرائم المروعة.



وأكد المصدر أن هذه الجريمة الوحشية بحق النازحين وغيرها من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان لن تسقط بالتقادم.



ودعا المصدر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى النهوض من سباتها والقيام بدورها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ