عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تقدّم مساعدة ماليّة طارئة للأونروا

اوتاوا - سبأ:

أعلنت الحكومة الكنديّة أنّها ستقدّم مساعدة ماليّة طارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعاني من أزمة مالية حادّة بسبب توقّف الولايات المتحدة عن تمويلها.



وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها الجمعة إنّ أوتاوا ستقدّم للأونروا 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.



وأضاف البيان إنّ القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصّص "لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ولاسيّما النساء والأطفال".



أما القسم الآخر فسيخصّص، بحسب البيان، لتوفير "مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان".



من جهة ثانية أعلنت كندا أنّها ستقدّم مساعدة بقيمة 12,5 مليون دولار إلى "رايت تو بلاي إنترناشونال"، المنظمة غير الحكومية التي ستعمل بالتعاون مع الأونروا على إنشاء "قاعات تدريس آمنة وشاملة ومراعية للجندر بالإضافة إلى تدريب المعلّمين على دمج منهجيات تتمحور حول اللعب وتركّز على الطفل".



وأوضحت أوتاوا أنّ تمويلها يهدف أيضاً إلى "دعم الجهود المستمرّة التي تبذلها الأونروا لتعزيز حيادية أنشطتها وموظفيها، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين".



الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعت عام 2018 عن الفلسطينيين مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار وأوقفت بالكامل دعمها المالي للأونروا.

سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ