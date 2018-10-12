عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم طولكرم/ بيت لحم-سبـأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.



وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة (نعالوة) والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، والأسير المحرر غسان محمود عبد الرحمن مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحموا فيه محلا لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه وتفتيشه تفتيشا دقيقا.



واعتقلت قوة أخرى، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة (شحادة)، ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.



وشهدت هذه المناطق فجر اليوم، تواجدا مكثفا لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة التي أطلقت القنابل الضوئية والصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، ونصبت حواجزها في الأحياء والمفترقات وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية والتلال.



الى ذلك،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، شابا فلسطينيا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زياد ثوابتة (30 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ