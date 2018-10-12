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القسّ الأمريكي المفرج عنه يغادر تركيا
[13/أكتوبر/2018]
ازمير - سبأ:

غادر القسّ الأمريكي أندرو برانسون تركيا مساء الجمعة على متن طائرة متّجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، وذلك بعيد قرار محكمة تركية الإفراج عنه بعدما قضى عامين قيد الاحتجاز.


وقال وكيل الدفاع عن القسّ برانسون المحامي إسماعيل جيم هالافورت ،وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، إنّ موكّله غادر على متن طائرة عسكرية أميركية أقلعت من مطار عدنان مندريس في إزمير متّجهة إلى قاعدة رامشتاين الجويّة الأمريكية في ألمانيا، على أن يستقلّ من هناك طائرة أخرى تعود به إلى بلاده.

ولاحقاً أعلن البيت الأبيض أن برانسون أصبح خارج الأجواء التركية ويتوقّع أن يصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ظهر السبت (16,00 ت غ).

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الترحيب بهذا النبأ، مؤكّداً أنّه سيستقبل القسّ المفرج عنه في المكتب البيضاوي فور عودته المتوقّعة "السبت على الأرجح".

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى سينسيناتي بولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي "بشرى سارة، القسّ برانسون موجود الآن في الجو (...) أعتقد أنّه بصحة جيدة" بعدما "عانى الكثير" خلال السنتين اللتين قضاهما في تركيا خلف القضبان ثم في الإقامة الجبرية.

وأكّد الرئيس الأمريكي أنّ القسّ المفرج عنه "سيزور البيت الأبيض، على الأرجح السبت".

ونفى ترامب ما تداولته وسائل إعلام أميركية من أن الإفراج عن القسّ برانسون تمّ بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن تعهّدت خلاله الإدارة الأمريكية بأن تخفّف ضغوطها الاقتصادية على تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي "لقد تحدّثنا مع تركيا" لكن "لم يتم عقد أي اتفاق".

سبأ
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