عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مظاهرة تنادي بالوحدة في برشلونة بمناسبة اليوم الوطني الاسباني برشلونة - سبأ:

نظم عشرات الآلاف من الكاتالونيين من معارضي الاستقلال عن اسبانيا مسيرة احتجاجية في شوارع برشلونة ضد زعمائهم الذين سعوا الى الانفصال،أثناء الاحتفالات بـ"اليوم الوطني" الإسباني.



ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية والكاتالونية وهتفوا لملك اسبانيا، وقال منظمو المسيرة إن 300 ألف شاركوا فيها فيما قدرت الشرطة البلدية عدد المتظاهرين ب65 ألفا.



وأظهرت الاستطلاعات والانتخابات الأخيرة أن الكاتالونيين البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة منقسمون بشكل حاد بشأن الانفصال عن اسبانيا.



وبينما نظّم مؤيدو الاستقلال مسيرات ضخمة في السنوات الأخيرة، التزم أولئك الذين يريدون أن تظل منطقة الشمال الشرقي الغنية جزءا من اسبانيا الصمت الى حد بعيد.



لكن ذلك تغير بعد أن ضغطت حكومة كاتالونيا الإقليمية من اجل اجراء استفتاء محظور في أكتوبر 2017 حول الانفصال، قبل أن ترد الحكومة المركزية الاسبانية بإقالة الحكومة التي كان يقودها كارليس بوتشيمون.



ويواجه 16 قياديا انفصاليا كاتالونيا، بينهم بوتشيمون الذي يعيش في منفى اختياري في بلجيكا، المحاكمة لدورهم في المحاولة الانفصالية، ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة أوائل عام 2019.



وقال خافيير ميغينو نائب رئيس الجمعية التي نظمت التظاهرة أمام الحشد "أطلب من القضاة الذين عليهم اصدار الأحكام أن لا يخضعوا للتخويف".



وحل كيم تورا مكان بوتشيمون كرئيس لكاتالونيا بعد انتخابات مبكرة في المنطقة في ديسمبر 2017 التي شهدت فوز الانفصاليين مجددا بأغلبية ساحقة في البرلمان الاقليمي.



وتنقسم حكومة تورا بين مجموعة تدعم الانفصال وأخرى تفضل الحوار مع رئيس الوزراء الاسباني الجديد بيدرو سانشيز الذي يتعامل بليونة مع كالتالونيا.



وتحتفل اسبانيا في 12 أكتوبر من كل عام باليوم الوطني الاسباني، وهو اليوم الذي وصل فيه كريستوف كولومبوس الى العالم الجديد وتم اختياره يوما وطنيا لاسبانيا عام 1987.

سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ