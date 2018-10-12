ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:56:33ص
دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تأكد إصابة موظف بالأمم المتحدة بالإيبولا في شرق الكونجو
كندا تقدّم مساعدة ماليّة طارئة للأونروا
القسّ الأمريكي المفرج عنه يغادر تركيا
مظاهرة تنادي بالوحدة في برشلونة بمناسبة اليوم الوطني الاسباني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مظاهرة تنادي بالوحدة في برشلونة بمناسبة اليوم الوطني الاسباني
[13/أكتوبر/2018]
برشلونة - سبأ:
نظم عشرات الآلاف من الكاتالونيين من معارضي الاستقلال عن اسبانيا مسيرة احتجاجية في شوارع برشلونة ضد زعمائهم الذين سعوا الى الانفصال،أثناء الاحتفالات بـ"اليوم الوطني" الإسباني.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية والكاتالونية وهتفوا لملك اسبانيا، وقال منظمو المسيرة إن 300 ألف شاركوا فيها فيما قدرت الشرطة البلدية عدد المتظاهرين ب65 ألفا.

وأظهرت الاستطلاعات والانتخابات الأخيرة أن الكاتالونيين البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة منقسمون بشكل حاد بشأن الانفصال عن اسبانيا.

وبينما نظّم مؤيدو الاستقلال مسيرات ضخمة في السنوات الأخيرة، التزم أولئك الذين يريدون أن تظل منطقة الشمال الشرقي الغنية جزءا من اسبانيا الصمت الى حد بعيد.

لكن ذلك تغير بعد أن ضغطت حكومة كاتالونيا الإقليمية من اجل اجراء استفتاء محظور في أكتوبر 2017 حول الانفصال، قبل أن ترد الحكومة المركزية الاسبانية بإقالة الحكومة التي كان يقودها كارليس بوتشيمون.

ويواجه 16 قياديا انفصاليا كاتالونيا، بينهم بوتشيمون الذي يعيش في منفى اختياري في بلجيكا، المحاكمة لدورهم في المحاولة الانفصالية، ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة أوائل عام 2019.

وقال خافيير ميغينو نائب رئيس الجمعية التي نظمت التظاهرة أمام الحشد "أطلب من القضاة الذين عليهم اصدار الأحكام أن لا يخضعوا للتخويف".

وحل كيم تورا مكان بوتشيمون كرئيس لكاتالونيا بعد انتخابات مبكرة في المنطقة في ديسمبر 2017 التي شهدت فوز الانفصاليين مجددا بأغلبية ساحقة في البرلمان الاقليمي.

وتنقسم حكومة تورا بين مجموعة تدعم الانفصال وأخرى تفضل الحوار مع رئيس الوزراء الاسباني الجديد بيدرو سانشيز الذي يتعامل بليونة مع كالتالونيا.

وتحتفل اسبانيا في 12 أكتوبر من كل عام باليوم الوطني الاسباني، وهو اليوم الذي وصل فيه كريستوف كولومبوس الى العالم الجديد وتم اختياره يوما وطنيا لاسبانيا عام 1987.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تأكد إصابة موظف بالأمم المتحدة بالإيبولا في شرق الكونجو
كندا تقدّم مساعدة ماليّة طارئة للأونروا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من طولكرم وشابا جنوب بيت لحم
القسّ الأمريكي المفرج عنه يغادر تركيا
استشهاد مواطنة فلسطينية وإصابة زوجها في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 354 قبالة الساحل الإسباني
7 شهداء فلسطينيين و252 إصابة جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية في قطاع غزة
روسيا : طائرات أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء وتم طردها
حاكم ولاية فلوريدا الامريكية : دمار الإعصار (مايكل) يفوق الخيال
رئيس كوريا الجنوبية : زعيم كوريا الشمالية يعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية
العدوان السعودي على اليمن
وزارة المياه والبيئة تدين استهداف العدوان لخزان المياه بجزيرة كمران
[12/أكتوبر/2018]
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
منظمات وجمعيات واتحادات تدين استهداف المنشآت الصحية
[12/أكتوبر/2018]
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
[12/أكتوبر/2018]
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين قصف العدوان للمنشآت الصحية والخدمية في الدريهمي والتحيتا
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by