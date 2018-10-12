عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 354 قبالة الساحل الإسباني برشلونة - سبأ:

أعلنت هيئة الإنقاذ البحري غرق ثلاثة مهاجرين فيما تم إنقاذ 354 مهاجرا من قوارب صغيرة في المياه الإقليمية الإسبانية الجمعة دون أن تعرف بعد جنسيات القتلى والمنتشلين.



وقال متحدث إن خفر السواحل الإسباني عثر على الجثث الثلاث وأنقذ 35 شخصا من قارب كان قد أوشك على الغرق في بحر البوران في غرب البحر المتوسط بعد أن رصدت طائرة إنقاذ القارب.. مضيفا أنه بحلول بعد ظهر الجمعة تم إنقاذ 354 شخصا في المجمل من تسعة قوارب في المياه الإقليمية الإسبانية.



وشهد عدد الوافدين إلى إسبانيا ارتفاعا حادا هذا العام إذ تظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن 35218 مهاجرا وصلوا البلاد عبر البحر هذا العام حتى نهاية سبتمبر. ويمثل هذا العدد ثلاثة أمثال نظيره من ذات الفترة من العام الماضي.

سبأ [13/أكتوبر/2018]سبأ