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7 شهداء فلسطينيين و252 إصابة جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية في قطاع غزة
[13/أكتوبر/2018]
غزة - سبأ:
استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب 252 آخرين، مساء أمس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد الشاب محمد عصام عباس (21 عاما) من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الرأس شرق غزة، ما يرفع عدد شهداء اليوم إلى سبعة.

وكانت المصادر الطبية أعلنت عن استشهاد الشاب عفيفي محمود عطا عفيفي (18 عاما) خلال المواجهات التي اندلعت شرق القطاع.

كما استشهد أربعة مواطنين برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية بمنطقة السياج الحدودي شرق مخيم البريج، فيما استشهد الشاب تامر إياد محمود أبو عرمانة (22 عاما)، عقب إصابته برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق رفح، ونقل جثمانه إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

وأشارت المصادر نفسها إلى إصابة 252 مواطنا، بينهم 154 بالرصاص الحي، ومن بين الإصابات 50 طفلا، و10 فتيات، ومسعفان، و6 صحفيين.

وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ 30 مارس الماضي إلى 205 شهداء، وأكثر من 22 ألف مصاب برصاص الاحتلال والاختناق على الحدود الشرقية لغزة.

سبأ
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