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آخر تحديث: السبت، 13 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:56:33ص
دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
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دك مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في العديد و العتاد
[13/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ :
دكت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قصفت مرابض مدفعية مرتزقة العدوان أسفل فرضة نهم بصاروخ باليستي قصير المدى أصاب هدفه بدقة محدثاً خسائر بشرية ومادية في صفوفهم .

و قصفت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة بالمنطقة نفسها ,كمالقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين نفذته وحدة الهندسة بالخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف .

وأشار المصدر الى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة نجد العتق بـمديرية صرواح في محافظة مأرب ،وتم تدمير آلية عسكرية لهم ، كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة بتفجير وعمليات قنص أسفرت عن مصرع و جرح عدد منهم .

وفي المديرية نفسها استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في وادي الضيق وخلف جبل بحرة محققاً إصابات مباشرة.

وأكد المصدر كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة جنوب وغرب الدريهمي بالساحل الغربي مسنوداً بغطاء جوي مكثف وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى بينهم قيادات وفرار من تبقى منهم.

ولفت المصدر إلى إصابة العميد المرتزق نبيل المشوشي قائد ما يسمى اللواء الثالث حزم خلال الزحف ،واستهداف تجمعات الغزاة في مثلث المتينة بالجبلية بقصف مدفعي حقق إصابات مباشرة.

وحسب المصدر تم إطلاق صاروخ محلي الصنع وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة خلف تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء بنجران ، و دك سلاح الإسناد المدفعي تجمعات وآليات للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير .

سبأ
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