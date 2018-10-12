جمعية رعاية وتأهيل المعاقين تدين جريمة العدوان في الدريهمي

صنعاء - سبأ :

أدانت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً جريمة استهداف دول تحالف العدوان المستشفيات وسيارات الأسعاف في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة .







اكد بيان صادر عن الجمعية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان ما أقدم عليه تحالف العدوان من قصف مباشر للمستشفى العام ومستشفى الأمومة والطفولة وسيارات الأسعاف بالدريهمي سابقة خطيرة وجريمة آخرى تضاف إلى سجل جرائمه في اليمن .

واشار البيان إلى أن الجناة بهذه الجريمة البشعة تجاوزوا كل القيم والأخلاق والقوانين الدولية التي تحرم قصف المستشفيات والمقرات المدنية ، مطالبا المنظمات الحقوقية خصوصا الأمم المتحدة إلى إتخاذ مواقف مسؤولة لوقف جرائم تحالف السعودية بحق الإنسانية في اليمن .

[12/أكتوبر/2018]سبـأ